याद करना मुझे शिद्दत से बिस्तर पर बैठकर।।

तुम ढूँढना मत मुझको 'उपदेश' बेचैन होकर।

याद करना मुझे शिद्दत से बिस्तर पर बैठकर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

46 मिनट पहले