वफ़ा की मूर्ति

उसका नशा आज भी कायम उतरता नही।

वफ़ा की मूर्ति 'उपदेश' खबर देनी छोड़ दी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले