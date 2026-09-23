उनकी घड़ी आती

कुछ कहानियाँ देर से शुरू होती

मुकाम को जल्दी पा नही पाती

खुद को पीछे मत समझना 'उपदेश'

वक्त पर छोड़ो उनकी घड़ी आती

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले