उम्र का असर

उम्र का असर 'उपदेश' तुम्हें महसूस होगा।

तुम्हारे पास रहकर मेरा दिल बेफिक्र रहता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले