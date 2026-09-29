त्याग का अभ्यास

त्याग का अभ्यास 'उपदेश' जारी रखना जरूरी।

जो आज साथ कल नही होगा मत जाना बिखर।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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53 मिनट पहले