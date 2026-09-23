ठहराव में आनन्द

दौड़-दौड़ कर थक गया ठहराव अब पसन्द।

तुम भी ठहर जाओ 'उपदेश' तुम्हीं में आनन्द।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले