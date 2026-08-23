एक मुद्दत से आसमान पर हूँ।

एक मुद्दत से आसमान पर हूँ।

बेशक हवा में तेरे नाम पर हूँ।।



इश्क का एक अन्जाम है तूँ।

मैं 'उपदेश' उसी धाम पर हूँ।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले