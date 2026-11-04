तन्हाई में चूम लूँ तुम को अगर तेरी इजाज़त हो।।

लगकर ना छूटी 'उपदेश' मेरी तुम वो आदत हो।

तन्हाई में चूम लूँ तुम को अगर तेरी इजाज़त हो।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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44 मिनट पहले