देखकर तुमको दिल में

देखकर तुमको दिल में कई तरह के ख्याल।

सुकून की साँस में 'उपदेश' एक तरंग जागी।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले