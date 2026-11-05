शिक्षा जरूरत बनी

शिक्षा जरूरत बनी मौक़ा मिलने का दस्तूर बना।

पर्दा आँखों पर पड़ते 'उपदेश' चश्मबदुर बन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले