इश्क में तुम हो गए विशेष।।

जाने क्या वज़ह रही होगी

कि संगम हुआ 'उपदेश'।



अब निकलते नही दिल से

इश्क में तुम हो गए विशेष।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले