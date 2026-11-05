बिछुड़ जायेगे 'उपदेश' मिलने के बाद अमन गया।।

अचानक चाहना तड़पती रूह का सुकून बन गया।

बिछुड़ जायेगे 'उपदेश' मिलने के बाद अमन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले