पलकें दबाते छवि उभरती 'उपदेश' प्रेम के साथ।।

{"_id":"6aeaabbb06b6e0d485036036","slug":"updesh-kumar-pyar-muskurata-2026-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0932\u0915\u0947\u0902 \u0926\u092c\u093e\u0924\u0947 \u091b\u0935\u093f \u0909\u092d\u0930\u0924\u0940 '\u0909\u092a\u0926\u0947\u0936' \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}