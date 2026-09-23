पहले से पता

पहले से पता था रिश्ते का हस्र देगा तन्हाई।

उस तड़पन में 'उपदेश' काम न करेगी दवाई।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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49 मिनट पहले