पहले जैसी पहल कर

तेरा असर आज भी वैसा ही है दिल पर।

मैं चाहूँ 'उपदेश' तूँ पहले जैसी पहल कर।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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34 मिनट पहले