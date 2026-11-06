निभाना मजबूरी नही

जैसे जैसे ख्याल आता ये मन भर आता।

निभाना मजबूरी नही 'उपदेश' प्रेम आता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले