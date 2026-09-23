मोहब्बत तो है

व्यवहार प्रतिकूल का प्रभाव अब दिखने लगा।

मोहब्बत तो है मगर 'उपदेश' मजबूर लगने लगा।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले