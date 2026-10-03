मोहब्बत क्या है

कोई अगर मुझसे पूछे 'उपदेश' मोहब्बत क्या है।

दिल जिसके करीब हर वक्त उसका फ़िक्र रहता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले