मोहब्बत होने पर सिसको

मेरी कमी तुझको और तेरी कमी मुझको।

मोहब्बत ज़ालिम 'उपदेश' होने पर सिसको।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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44 मिनट पहले