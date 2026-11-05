मोहब्बत बनी रही

वक्त ने भर दिया जख्म मगर मोहब्बत बनी रही।

कुदरती असर रंग लाया 'उपदेश' मौला बन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले