मंसूबे मेरे खिलाफ

सगे होकर कठोर हो गए मंसूबे मेरे खिलाफ।

गद्दर कह नही सकते 'उपदेश' कर दिया माफ।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले