किसी तरह जीना

हर कोई मुझको ज्ञान देकर आगे बढ़ने को कहता।

हालात का एहसास पर 'उपदेश' फर्क़ नही पड़ता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago