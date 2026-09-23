ख्वाब बदल गए

लिखने में मसरूफ इतनी ख्वाब भी बदल गए।

जो नजरों से हटते नही 'उपदेश' उनके बल गए।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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49 मिनट पहले