खुद के निर्णय पर गर्व

जो कभी देखा नही 'उपदेश' सब देखना पड़ा।

लोग बदलने लगे खुद के निर्णय पर गर्व लगा।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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52 मिनट पहले