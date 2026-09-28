खामोशी पढ़ ना पाया

खामोशी पढ़ ना पाया

रहा व्यथित मन मेरा लाचार।



खुद खामोश हो गया 'उपदेश'

महसूस कर व्यवहार।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले