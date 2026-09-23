खामोशी मिलेगी तरबतर

रास्ता बदलो 'उपदेश' पहुँच न पाओगे उस द्वार।

पहुँच भी गए अगर तो खामोशी मिलेगी तरबतर।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले