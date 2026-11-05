काम आए रिश्ते

जब हकीकत के सवालों से गुजरे हम,

रिश्ते वही काम आए 'उपदेश' खास मेरे।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले