रिश्ता बना कर तुमसे

रिश्ता बना कर तुमसे जीने की चाह जागी।

दिमागी परेशानी 'उपदेश' फिर भी न भागी।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले