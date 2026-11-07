अपने पत्ते दिखाने होते जीत हार मकसद द्वेष।।

सम्मान कभी प्यार में कम नही होता 'उपदेश'।

अपने पत्ते दिखाने होते जीत हार मकसद द्वेष।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले