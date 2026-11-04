इश्क का गागर छलकने लग जाता प्रेम के साथ।

हर बात में 'उपदेश' अब भी तुम्हारा ख्याल आता।

इश्क का गागर छलकने लग जाता प्रेम के साथ।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले