हिम्मत ना हारी उस वक्त 'उपदेश' उम्मीद बन गया।।

इल्म हासिल करने में कई तरह की तकलीफें आई।

हिम्मत ना हारी उस वक्त 'उपदेश' उम्मीद बन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले