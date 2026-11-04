ख़ुद का 'उपदेश' ख़ुद पर एतबार हो।।

तेरी आँखों का हर ख्वाब साकार हो।

ख़ुद का 'उपदेश' ख़ुद पर एतबार हो।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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