गुस्से में छुपी वफ़ा

पुल पर दीवार बना कर शायद ख़फ़ा होगी।

उसके गुस्से में भी 'उपदेश' छुपी वफ़ा होगी।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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23 मिनट पहले