फरिश्ते जैसे आए

फरिश्ते जैसे आये जिन्दगी में एक नही कई।

अहम इंसान 'उपदेश' वक्त पर नही आया।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले