एक शिकायत रहेगी

एक शिकायत रहेगी कोई दूर कर न पायेगा।

मोहब्बत में 'उपदेश' बहाना काम न आयेगा।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले