तूँ नही 'उपदेश' तो कहाँ हम है।।

बैचैनी से भरे एक अदद हम है।

तूँ नही 'उपदेश' तो कहाँ हम है।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले