एहसास दम तोड़ रहा

लो फिर नमी उतर आई 'उपदेश' इन आँखों से।

कोई एहसास अन्दर दम तोड़ रहा आशाओं से।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले