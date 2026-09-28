दूरी मत बढ़ाना यार

मेरी कमी को मोहब्बत की कमी मत समझना।

इंतज़ार कर लेंगे 'उपदेश' दूरी मत बढ़ाना यार।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले