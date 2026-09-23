बेवजह रूठ गई

बिना आवाज दिए 'उपदेश' बेवजह रूठ गई।

शादी होते ही सहन करने की आदत छूट गई।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले