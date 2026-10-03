बातेँ हो जाने पर

दूरी होने की कशमकश अपना काम कर रही।

बातेँ हो जाने पर 'उपदेश' दिल दीवाली लगता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले