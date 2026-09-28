अन्दर प्रेम अपार

तुम्हारे जटिल मन को मुझे पढ़ना ही ना आया।

मगर जानता 'उपदेश' तुम्हारे अन्दर प्रेम अपार।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले