अकेली हो गई

सहने की आदत नही थी मगर हो गई।

अपने कर्मों से 'उपदेश' अकेली हो गई।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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48 मिनट पहले