लेटते ही ख्वाब में डूबी

हर वक्त साथ मिले 'उपदेश' अभिलाषा ऐसी।

लेटते ही ख्वाब में डूबी जैसे न सोती न जागी।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले