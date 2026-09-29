आत्मसम्मान है कीमती

कोई हाथ छुड़ाए अगर तो छोड़ देना सम्मान से।

आत्मसम्मान है क़ीमती 'उपदेश' न जाए बिखर।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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51 मिनट पहले