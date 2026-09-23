श्री कृष्ण भजन !!

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Umesh Prajapati

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                            घर जाओ यह रक्षाबंधन का त्योहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे रूपी संसार खुशियों का मनोहर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन भाई के इस अटूट प्रेम ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ नदियों की धार को बदला डाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण जाये तन जाये मनोहर की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाये यह संसार प्रेम आज मनोहर उज्जवल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा बना रहे हर कण-क सृष्टि के हर कण-कण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का प्रेम महान सबके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन भाई का तो प्यार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षाबंधन का त्योहार है, प्रेम आज उज्जवल हर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का मनोहर है। मनोहर मूरति श्याम रस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया बदल जाये यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का प्रेम ना टूटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि के अनंत काल पर चलता रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा-सदा फलता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा है यह ऐसा कर लो अटूट प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी भी विपत्ति हो कितनी भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिरी दम तक आ पाये सा सदा बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रेम जगत का पागल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तराना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ढूंढता है आकाश तारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी दुनिया यह ढूंढता है हर कण-कण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा यह अटूट प्रेम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का संसार का यह स्वरूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के रंगों में इसका हुनर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपत्ति में अडिग रहा खड़ा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिरी दम तक अपनी बहन की रक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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