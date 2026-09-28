जान और पान

तेरी याद आ रही है

मेरी जान जा रही है

तेरी याद आ रही

मेरी जान जा रही

मैं परेशा यहां

तू वहां पान खा रही ...

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1 hour ago