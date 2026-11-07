आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   माँ सिद्धिदात्री
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जगदम्बे की सगुण मूर्ति को,हृदय बीच बैठकर। प्रेमाश्रु के गंगोदक में,भाव भक्ति से नहलाकर।

उमा शंकर पाठक

उमा शंकर पाठक

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अघ तारिणी भवहारिणी माता, पद्मासन पर राजे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि को अभिनव वैभव से, माता सदा सवाजे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के पावन प्रसाद निमित,अमरादि नित ध्यावैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि हरि हर सुर नर मुनि, सब तेरे गुण गावैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम शैलपुत्री अम्बा का, सिद्धिदात्री नव रूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरनई दुर्गा सप्तशती, माँ का दिव्य स्वरूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यथानाम माता जस मंगल,करतीं नित उपकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जन मन से यजन करे, भव से बेड़ा पार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त वसन धारण करतीं माँ,दिव्य अलंकरण सोहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का अनुपम रूप मनोहर,मन जगती का मोहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाल किरीट सुशोभित उन्नत,करुणा का आगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहस्रानन गा सके न महिमा, माँ का अपरंपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगदम्बे की सगुण मूर्ति को,हृदय बीच बैठकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमाश्रु के गंगोदक में,भाव भक्ति से नहलाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगराता करता हुआ,गाऊँ मैं महिमा गान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा करहूँ जगदम्बिके, मैं सुत तेरो नादान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-उमा शंकर पाठक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
26 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree