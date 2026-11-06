हम ने प्रेम विवाह किया
कुछ अंतराल के पश्चात
रिश्ते मैं विवाह रहा , प्रेम कंही विलुप्त हो गया |
हम एक छत के नीचे अजनवी बन कर रहे
दोनों के दरमियान मीलों का फासला रहा |
पहले मत भेद हुआ फिर मन भेद
फिर हमें ऐसे रिश्ते मैं बंध ने का खेद हुआ |
धीरे धीरे शिकवा शिकायत कम हुआ
गहरी खामोशी से आंखें नम हुआ |
ज़िद, गुरूर, अहंकार ने मजबूत दीवार बना दिया
फिर एक दिन हम ने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया ||
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