फिर एक दिन हम ने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया

हम ने प्रेम विवाह किया

कुछ अंतराल के पश्चात

रिश्ते मैं विवाह रहा , प्रेम कंही विलुप्त हो गया |

हम एक छत के नीचे अजनवी बन कर रहे

दोनों के दरमियान मीलों का फासला रहा |

पहले मत भेद हुआ फिर मन भेद

फिर हमें ऐसे रिश्ते मैं बंध ने का खेद हुआ |

धीरे धीरे शिकवा शिकायत कम हुआ

गहरी खामोशी से आंखें नम हुआ |

ज़िद, गुरूर, अहंकार ने मजबूत दीवार बना दिया

फिर एक दिन हम ने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया ||

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एक घंटा पहले