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वो इत्तेफाक जो दिल में उतर गया

Susheel Kumar

Susheel Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों का वह प्यारा सिलसिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पहचान थी पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मिलने का कोई था फैसला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम था उसका नीरज प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खंदौली, आगरा उसका ठिकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बी.एड. कर रहा था उन दिनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छटीकरा, मथुरा था आशियाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे बातें बढ़ती गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की धड़कनें जुड़ती गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाने में जो रिश्ता बना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें प्रेम की कलियाँ खिलती गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुलाकातें बस दो ही हुईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यादें कितनी गहरी थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार चुपके से उसके घर पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ उम्मीदें ठहरी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे खबर तक होने न दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं उसके घर आया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी गलियों की मिट्टी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना एक सपना छोड़ आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ने फिर करवट बदली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्मत ने दूरी लिख डाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीरज की शादी हुई किसी और से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी दुनिया कुछ खाली-खाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन कहानी यहीं न रुकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुलाकात फिर हुई आगरा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शादी के बाद का मिलना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पुराने एहसास थे दिल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल फिर करीब आए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भूले अहसास जगाए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रिश्ता कभी अधूरा छूटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके कुछ पन्ने फिर खुल आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने वह प्रेम था या यादों का असर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने दिल क्यों था इतना बेखबर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते नाम नहीं पाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उम्रभर याद आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी सोचता हूँ कभी-कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इत्तेफाक़ कितना हसीन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनजान नंबर से मिला था जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रिश्ता दिल के कितना करीब था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुशील कुमार सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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56 मिनट पहले

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