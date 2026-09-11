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कामगार स्त्रियां

Surya Kant

Surya Kant

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                            कामगार स्त्रियां,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़ रोज़ आती-जाती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामगार स्त्रियां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बतियाती, खोंखियाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी अपनी बोलियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामगार स्त्रियां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिजिटल युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम आने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या के मिलने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दूसरे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते और काम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह की जाँच पड़ताल करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामगार स्त्रियां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुस्ताती, मस्ताती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी -ग़मी के पलों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को बिताती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामगार स्त्रियां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्क, बस -,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यूं ही राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ज़िक्र और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़िक्र को साझा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर अपना बोझ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हटाती- मिटाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ साँवरी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पीली सी जर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हँसती, कुछ मुँह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिसूरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के चूल्हे में ईंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राशन और सुख डालती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामगार स्त्रियां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर - बाहर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार का ख्याल रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरबत का शरबत पी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहचर्य ऑ आश्चर्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का अमृत सौंपती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हमारी कामगार स्त्रियां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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58 मिनट पहले

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